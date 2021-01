Un milionar doneaza patru hectare de teren pentru construirea viitorului Spital Municipal din Piatra -Neamt. Din ce afaceri si-a ridicat averea

Cine este Dan Ostahie

Potrivit unui anunt postat pe pagina de facebook a Primariei Piatra-Neamt, terenul se afla la iesirea din oras catre municipiul Roman, in apropierea Salii Polivalente, relateaza Agerpres. "M-am nascut si m-am format in Piatra-Neamt, aici am urmat scoala si liceul. Nu pot si nu vreau sa raman indiferent la tragedia ce a lovit in luna noiembrie a anului trecut orasul caruia ii datorez atatea", a declarat CEO retailerului, Dan Ostahie, potrivit sursei citate."Inca de la inceputul mandatului mi-am propus ca principal obiectiv construirea unui Spital Municipal la Piatra-Neamt. Motivele care il fac atat de important sunt evidente si cred ca toata lumea este de acord cu necesitatea lui.Parteneriatul cu Altex Romania reprezinta primul pas in acest sens, poate cel mai important, pentru ca municipiul Piatra-Neamt nu detine o suprafata atat de mare de teren, de care este nevoie pentru o investitie de asemenea amploare.Donatia Grupului Altex este piatra de temelie a acestui proiect si ii multumesc domnului Dan Ostahie, si am convingerea ca nu gresesc daca o fac si in numele intregii comunitati, pentru acest gest extraordinar", a declarat primarul Andrei Carabelea.De la inceputul pandemiei, retailerul a facut donatii importante catre sistemul sanitar, IGSU si Inspectoratul General al Politiei Romane, mai arata sursa citata.Dan Ostahie este fondatorul si proprietarul ALTEX, cel mai mare retailer de electronice si electrocasnice din Romania. Primul magazin ALTEX a fost deschis in 1992, in Piatra Neamt, conform unui articol Forbes , din decembrie 2019.In intervalul 1994 1997, afacerea lui Dan Ostahie a cunoscut o dezvoltare exploziva, infiintandu-se peste 50 de magazine in orasele importante ale tarii.In prezent, reteaua de magazine ALTEX a depasit pragul de 100 de unitati, compania avand peste 4.000 de angajati, fiind unul dintre cei mai mari angajatori privati din Romania. Lantul de magazine Media Galaxy, al doilea brand de retail al lui Dan Ostahie, numara 19 unitati.In 2018, compania ALTEX Romania a avut o cifra de afaceri de 748,02 milioane de euro si a raportat un profit net de 13,3 milioane de euro.