Un militar a lesinat langa presedintele Klaus Iohannis, la Cincu. Seful statului a mers la ambulanta pentru a vedea cum se simte

Seful statului a mers la ambulanta pentru a vedea care este starea de sanatate a cadrului militar.Fotografia in care presedintele Iohannis a fost surprins langa autospeciala SMURD a fost postata pe site-ul Administratiei Prezidentiale Cu acelasi prilej, Iohannis a participat alaturi de ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca , si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu si la desfasurarea etapei finale a Exercitiului cu termen scurt de notificare."Felicitari tuturor militarilor care au fost implicati in organizarea si punerea in practica a acestui exercitiu, un exercitiu care ne-a demonstrat ca Armata noastra se poate pregati in orice conditii si poate sa aiba rezultate dintre cele mai bune.A fost un exercitiu impresionant si nota deosebita a fost data de faptul ca a fost un exercitiu cu alarmare intr-un termen scurt. Totusi, impresionant cum au reusit fortele sa lucreze impreuna. Se vede ca de la comanda pana la executie lucrurile functioneaza foarte bine", le-a transmis seful statului militarilor romani care au luat parte la exercitiu.Un incident asemanator s-a produs si anul trecut. Un militar american a lesinat la festivitatile de Ziua Marinei, chiar dupa discursul presedintelui Klaus Iohannis. Tanarul a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrtivit adevarul.ro Soldatul american de culoare se afla in Garda de onoare, in primul rand, chiar langa presedinte. S-a dezechilibrat, s-a sprijinit de colega din dreapta, apoi s-a lasat pe spate, fiind prins de camaradul din randul doi.Ceilalti i-au sarit in ajutor sprijinindu-l, iar un echipaj medical a venit imediat, l-a stropit cu apa si l-a culcat la pamant. A fost luat urgent cu targa la ambulanta, fiindu-i acordat primul-ajutor la fata locului.Astfel de incidente au loc regulat, in special la ceremoniile indelungate, pe conditii de canicula , cu repetitii extenuante.