Italia: Un moldovean a fost prins in timp ce construia un tanc, impreuna cu alti complici. A fost condamnat la trei ani de inchisoare

Acesta, impreuna cu alti sase complici au fost prinsi in timp ce construiau un tanc, informeaza presa jurnal.md care citeaza ilfattoquotidiano.it Retinerea acestora a avut loc in momentul in care acestia fabricau doua tunuri pentru a le monta pe un buldozer cu senile.Presa italiena scrie ca barbatii ar face parte dintr-o grupare secesionista care isi doresc reaparitia statului Republica Venetiana.Republica Venetiana a fost un stat cu capitala la Venetia, in nord-estul Italiei. Formatiunea statala a existat timp de un mileniu, din secolul al saptelea pana la 1797.Denumirea oficiala a fost "Serenissima Repubblica di Venezia" ("Republica cea mai linistita de la Venetia", in veneta "Serenisima Republica Veneta" sau "Republica de Venesia") si a fost adesea mentionata ca La Serenissima, cu referire la titlul sau ca cea mai linistita dintre republici.