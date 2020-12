Un nou monolit misterios, asemanator celor din SUA si Piatra Neamt, a aparut in Olanda

Conform publicatiei, nu se stie cum a ajuns pilonul in rezervatia natuala Kiekenberg si nu au fost descoperite urme de pasi vizibile langa el.Dar ziarul a anuntat ca spre deosebire de structurile stralucitoare care au aparut in SUA si in Romania in ultimele saptamani, aceasta este mat.Si reteaua de televiziune Omrop Fryslan a anuntat ca structura ar fi putut fi in rezervatia naturala de mai mult timp, pentru ca s-a format gheata in jurul ei.Descoperirea continua un fenomen ciudat al monolitilor care au aparut si au disparut in ultimele saptamani, atragand atentia pe retelele de socializare.A inceput cand o structura de metal stralucitoare a fost vazut din elicopter intr-un desert din Utah, pe 18 noiembrie, de oficiali de la Departamentul de siguranta publica a statului.Asemanator cu cel care a aparut in filmul lui Stanley Kubrick "2001: A Space Odyssey", pilotul Ben Hutchings a declarat presei locale ca ar fi putut fi plasat acolo de un fan al filmului sau ar putea fi o instalatie de arta.Cateva zile mai tarziu, monolitul a fost demontat - desi a fost mai putin mister in jurul eliminarii structurii.Un videoclip publicat pe Instagram arata patru birbati care demonteaza si indeparteaza structura.In timp ce monolitul din Utah era indepartat, un altul a aparut in Piatra Neamt din Romania cam in acelasi timp.Potrivit Reuters, structura misterioasa a disparut la cateva zile dupa ce a fost ridicata, in urma ei fiind vizibila o mica gaura in pamant.Aparitiile acestor obiecte nu s-au incheiat aici - luna aceasta o alta aparand in California.Connor Allen, reporter la Atascadero News, a scris pe Twitter ca un obelisc stralucitor a fost descoperit in varful Pine Mountain din Atascadero. Cateva zile mai tarziu, monolitul ar fi fost doborat de un grup de barbati noaptea si inlocuit cu o cruce mare din lemn, potrivit San Luis Obispo Tribune.Citeste si: Eugen Tomac spera ca PMP sa intre in Parlament: "Suntem optimisti, asteptam rezultatul final al alegerilor"