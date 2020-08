Un motociclist a murit dupa ce s-a ciocnit cu o masina de teren. In urma impactului, ambele au luat foc

ISU Arad a intervenit, duminica, la un accident produs intre o masina de teren si o motocicleta."Apelantul a anuntat ca, atat autoturismul, cat si motocicleta au luat foc. In momentul sosirii echipajelor de interventie, ambele ardeau generalizat . A fost gasita o victima inconstienta, barbat, 45 de ani, conducatorul motocicletei. Acesta, din pacate nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind decalarat decesul", a transmis ISU Arad.Sursa citata a precizat ca soferul masinii de teren nu este ranit.Politistii au stabilit ca accidentul a fost provocat de soferul masinii de teren, care "nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea virajului la stanga si nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete condusa din sens opus de un barbat de 45 de ani din Timis"."In urma evenimentului, cele doua vehicule implicate au ars in totalitate, iar motociclistul a decedat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. In cauza se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a transmis IPJ Arad.