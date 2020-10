Un nou incendiu izbucnit in zona Vadu din Constanta. Peste 200 de hectare cu vegetatie uscata au fost afectate

"La incendiul de la Vadu, izbucnit vineri, intervenim in prezent cu doua autospeciale de stingere si 15 pompieri , din care 11 sunt chemati de acasa, din timpul liber, de la Detasamentul Palas. Pana la aceasta ora, de la momentul izbucnirii au ars 140 de hectare si ar mai fi vorba de alte 70 de hectare care urmeaza a fi stinse", a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea".Aproximativ 400 de hectare cu vegetatie uscata au fost cuprinse de flacari miercuri seara, in zona Vadu - Grindu Chituc, pentru stingerea incendiului pompierii intervenind in jur de 18 ore. Focul a cuprins o suprafata mlastinoasa, greu accesibila, fiind si atunci mobilizati inclusiv pompieri care se aflau in afara orelor de serviciu.