Un nou medicament impotriva cancerului opreste cresterea tumorilor

a mai mult de jumatate din cei 40 de pacienti carora li s-a administrat berzosertib, se spune in studiul realizat de Institutul de Cercetare a Cancerului ( ICR ) si Royal Marsden NHS Trust.Studiul a fost conceput pentru a testa siguranta medicamentului.Medicamentul este primul testat, dintr-o noua familie de tratamente care blocheaza o proteina implicata in repararea ADN-ului.Blocarea acestei proteine impiedica cancerul sa deterioreze celulele.Berzosertib face parte din categoria tratamentelor numite "medicamente de precizie", care vizeaza gene specifice sau modificari genetice.Studiul a implicat pacienti cu tumori foarte avansate, pentru care niciun alt tratament nu a functionat.ICR spune ca cercetatorii au gasit indicii ca berzosertib opreste cresterea tumorilor.Unul dintre autorii studiului, prof. Chris Lord, un profesor de genomica a cancerului, la ICR, a declarat ca aceste semne precoce au fost "foarte promitatoare", adaugand caCu toate acestea, vor fi necesare si alte studii pentru a demonstra eficacitatea si siguranta medicamentului."Acest studiu a implicat doar un numar mic de pacienti. Prin urmare, este prea devreme sa luam in considerare berzosertib drept un schimbator de jocuri in tratamentul cancerului", a spus dr. Darius Widera, de la Universitatea din Reading."Cu toate acestea, efectele neobisnuit de puternice ale berzosertib, in special in asociere cu chimioterapia conventionala, dau motive de optimism".Philip Malling, un pacient diagnosticat cu cancer la intestin in 2012, a fost inscris in acest studiu, dupa doi ani de chimioterapie nereusita."Mi s-a zis ca nu se mai poate face nimic pentru mine", spune Philip. "In aprilie 2014, mi-au spus ca probabil voi muri de Craciun".De sase ani primeste tratament cu berzosertib. Tumorile s-au micsorat si starea lui este stabila.Un alt pacient, o femeie al carei cancer ovarian a revenit dupa tratament, a combinat berzosertib cu chimioterapie si tumorile i s-au miscorat.Chimioterapia deterioreaza ADN-ul celulelor canceroase. Berzoterhib opreste celulele canceroase sa se repare. Impreuna par sa ofere beneficii si mai mari.Un alt plus al medicamentului nou e faptul ca tinteste celulele tumorale fara a afecta alte celule sanatoase, a spus prof. Lord."Noul nostru studiu clinic este primul care testeaza siguranta unei familii de medicamente impotriva cancerului.", a spus si profesorul Johann de Bono.In viitor, aceste medicamente ar putea fi utilizate pentru a "stimula efectele chimioterapiei" si pentru a combate rezistenta care s-ar putea dezvolta la alte tratamente vizate, a adaugat el.In timp ce abordarea traditionala a tratamentului impotriva cancerului a fost clasificata in functie de localizarea tumorii (cancer de san, pulmonar etc) abordarea medicamentelor de precizie vizeaza anormalitatea genetica a tumorii, indiferent de locul in care se afla.Abordarile de precizie sunt deja utilizate. De exemplu, in cancerele de prostata, blocheaza efectul hormonului de testosteron implicat in cresterea tumorii.Si daca este utilizat singur, acest nou medicament ar putea oferi o optiune mai putin agresiva decat chimioterapia, care ataca celulele in mod nediscriminatoriu.Faza doi de testare a berzosertib a inceput deja.