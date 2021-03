Un nou protest impotriva restrictiilor a inceput in Piata Universitatii din Capitala

Aproximatv 150 de persoane s-au strans, miercuri seara, in Piata Universitatii si protesteaza fata de masurile impuse de autoritati pentru limitarea pandemiei.Majoritatea protestarilor nu au masca de protectie si nu pastreaza distantarea fizica.CITESTE SI: VIDEO Protest impotriva noilor restrictii in Bucuresti, noaptea trecuta, fara respectarea masurilor anti COVID-19 Manifestantii scandeaza impotriva autoritatilor, flutura steaguri tricolore si fac zgomot cu vuvuzelele.Deocamdata, in Piata Universitatii sunt mai putini oameni ca in zilele anterioare.