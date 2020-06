Un nou virus care poate genera o pandemie a fost descoperit in China

Ziare.

Mai mult, cercetatorii sunt ingrijorati ca virusul ar putea suferi noi mutatii, astfel incat sa se transmita foarte usor de la o persoana la alta si sa se raspandeasca la nivel global.Chiar daca in acest moment nu reprezinta un pericol imediat, cercetatorii spun ca noua tulpina are "toate caracteristicile" pentru a se adapta sa infecteze oamenii si trebuie sa fie atent monitorizata. Intrucat vorbim despre o tulpina noua, imunitatea oamenilor ar putea fi scazuta sau ar putea lipsi in totalitate.Noua tulpina de gripa identificata in China este asemanatoare gripei porcine din 2009, dar cu unele mutatii noi. Pana in prezent, aceasta nu a reprezentat o amenintare semnificativa, dar profesorul Kin-Chow Chang, de la Universitatea Nottingham, din Marea Britanie, si colegii sai, care au studiat-o, spun ca tulpina trebuie monitorizata, arata BBC Virusul, pe care cercetatorii il numesc G4 EA H1N1, se poate dezvolta si se poate inmulti in celulele din caile respiratorii umane. Ei au gasit dovezi ale unor infectari recente la persoane care au lucrat in abatoare si fermele de porci din China.Vaccinurile antigripale nu par sa protejeze impotriva acestei tulpini, desi ar putea fi adaptate in caz de nevoie. "Acum suntem distrasi de coronavirus - si pe buna dreptate. Dar nu trebuie sa pierdem din vedere noii virusi potential periculosi", a spus Kin-Chow Chang.Potrivit unui studiu publicat de Academia Nationala de Stiinte din SUA, este nevoie de masuri rapide pentru a controla virusul la porci si pentru a-i monitoriza indeaproape pe lucratorii din domeniu.James Wood, seful Facultatii de Medicina Veterinara de la Universitatea Cambridge, spune ca acest studiu este "o atentionare necesara" ca exista in permanenta pericolul aparitiei unor noi agenti patogeni si ca animalele din ferme, cu care oamenii intra in contact mai mult decat cu cele salbatice, pot fi o sursa pentru noi virusi cu potential pandemic.