Un nou virus le da emotii oamenilor de stiinta. A trecut de la pasari la oameni si poate da afectiuni grave

"Rusia a raportat acest lucru catre OMS inca de acum cateva zile, imediat dupa ce am devenit absolut siguri de rezultatele noastre", a declarat Popova la televiziunea Russia 24. Deocamdata nu s-a inregistrat niciun caz de transmitere de la om la om, a mai precizat ea.Anterior, o alta tulpina a gripei aviare - H5N1 - se putea raspandi de la om la om.Sapte angajati ai unei fabrici de prelucrare a carnii de pui din sudul Rusiei au fost infectati cu tulpina AH5N8 in urma unui focar aparut in respectiva fabrica in luna decembrie. Toti cei sapte s-au refacut si se simt bine in prezent."Situatia nu s-a agravat", a mai precizat Popova. OMS nu a raspuns solicitarii Reuters de a comenta aceste informatii.