Un numar-record de aproximativ 18 milioane de americani voteaza anticipat in alegerile prezidentiale

Peste 17,8 milioane de americani au votat deja prin corespondenta sau personal, potrivit unui bilant, actualizat ultima oara joi al Projet Election de la Universitatea din Florida.Este un record in acest scrutin foarte polarizat intre miliardarul newyorkez Donald Trump , care candideaza la al doilea mandat , si fostul vicepresedinte american Joe Biden , care se afla in frunte in sondajele nationale.In Iowa, un stat din Midwest in care presedintele a participat la un miting electoral miercuri, se poate vota de la 5 octombrie, iar joi peste 325.000 de alegatori au votat, potrivit Projet Election.La Newton, un orasel din comitatul Jasper, mobilizarea este vizibila. "In 2016, am avut 8.200 (de voturi anticipate) in acest comitat, iar cu trei saptamani inainte de alegeri avem deja 8.000, deci vom bate recordul", declara pentru AFP un reprezentant al unei sectii de votare, Dennis Parrott.Unii alegatori, ca Jeff Maki, care se fereste de votul prin corespondenta, se tem ca buletinul ar putea sa nu soseasca la timp pentru a fi luat in calcul."Pentru a fi sigur ca votul meu conteaza, as vrea sa votez personal si in avans", declara acest agent de asigurari, in varsta de 44 de ani, care voteaza cu conservatorii. Donald Trump a obtinut o victorie in acest stat in 2016.Dinamica este pentru moment in favoarea Joe Biden, insa rezultatul alegerilor nu a fost decis nici pe departe, avertizeaza profesorul Michael McDonald, conducatorul Projet Election."Noi am avertizat cu privire la faptul ca importanta tendinta democrata de a vota in acest stadiu nu trebuie sa fie considerata un indiciu al faptului ca domnul Biden a castigat dinainte", subliniaza el, pentru ca "este foarte probabil ca republicanii sa iasa in numar mare pentru a vota personal" in ziua aegerilor.In total, 43 de state si capitala federala Washington au implementat sisteme de vot ancticipat in alegeri. Aproape 75 de milioane de buletine de vot prin corespondenta au fost comandate sau trimise - mai mult decat dublu fata de cele 33 de milioane din 2016, iar cutii postale speciale sau puncte de colectare au fost instalate.Aceste masuri raspund unei cereri puternice a alegatorilor, care se tem sa fie contaminati cu covid-19 in cazul in care se deplaseaza la 3 noiembrie in sectii de votare aglomerate.In Texas, comitatul Harris, in care se afla metropola Houston, a inregistrat un numar-record de voturi de la deschiderea sectiilor de votare, marti. Potrivit unor date preliminare, 128.186 de persoane s-au deplasat in prima zi, reprezentand aproape dublul celor de acum patru ani. In total, au fost exprimate peste 525.000 de voturi - atat in persoana, cat si prin corespondenta - in doua zile.In Georgia, Projet Election a numarat 916.000 de alegatori care au votat anticipat, dintre care unii au asteptat zece ore pentru a-si face datoria civica.Votul anticipat a inceput joi si in North Carolina, unde fiecare tabara isi mobilizeaza trupele.Kamala Harris, partenera de cursa a lui Joe Biden, a fost nevoita sa se multumeasca cu un miting virtual, dupa ce si-a anulat vizita la Asheville, din precautie, dupa ce doi membri din anturajul sau au fost testati pozitiv cu COVID-19.Donald Trump s-a dus la Greenville, unde le-a promis sustinatorilor sai "un frumos, mare val rosu" - culoarea Partidului Republican.Presedintele denunta votul prin corespondenta, care ar antrena anul acesta, considera el, "fraude de o amploare fara precedent" in beneficiul adversarului sau - in pofida faptului ca nu exista probe cu privire la nereguli generalizate in alegerile precedente."Nu trece macar o zi fara sa citim ca au avut loc pungasii, insa valul rosu va rupe tot", a declarat el, indemnandu-si trupele sa voteze "la 3 noiembrie si inainte de asta, cand se deschide votul".