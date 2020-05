Un om al strazii a mintit ca vine din Anglia ca sa fie trimis in carantina

Ziare.

Un om al strazii are dosar penal pentru fals in declaratii dupa ce a mintit ca vine din Anglia doar ca sa fie trimis de medici in carantina institutionalizata.Barbatul s-a prezentat la UPU din Targoviste pentru o consultatie si le-a spus medicilor ca la inceputul lunii mai s-a intors din Anglia.Medicii au actionat rapid si l-au trimis in carantina pentru 14 zile.Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste au deschis pe numele barbatului dosar penal.