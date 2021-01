Un om de afaceri propune ca patronii sa le dea angajatilor un bonus pentru vaccinare. Care este valoarea acestuia si cum a fost calculata

"Un fel de medalie"

Mizele

"Conditionarea pozitiva este cel mai bun lucru care se poate intampla pentru cineva. Pentru fiecare cetatean al Romaniei ar trebui sa existe o forma de recunostinta, daca participa la efortul comun de vaccinare.Unii o vad ca pe un bonus, eu o vad ca pe o forma de recunostinta, pentru ca participa la acest efort epic de a combate virusul si cu cat o facem mai repede, cu cat ne vaccinam mai multi mai repede, cu atat pandemia va disparea si economia isi va reveni", a declarat, sambata, la Digi24 , Dragos Damian.El a precizat ca propunerea pe care o face, de a da angajatilor acest bonus de vaccinare, se adreseaza angajatorilor, dar si Guvernului, pentru a face deductibila de la impozitare aceasta suma, asa cum se intampla in cazul bonurilor de masa, a bonurilor cadou etc."Eu am propus o suma care sa nu fie nici exagerata, nici derizorie: 50 de lei. Este ca un fel de medalie, daca vreti, pentru ca ai fost vaccinat, dar care sa poata fi fructficat sub forma unui bonus valoric, ca si acele vouchere cadou", a explicat Damian.Omul de afaceri a precizat ca a ajuns sa propuna aceasta suma discutand cu alti oameni de afaceri, astfel incat sa fie un cuantum rezonabil."E bine sa fie deductibila suma, pentru ca la 50 de lei ar trebui sa mai platesc 40 de lei statului, adica este intr-un fel nedrept ca eu trebuie sa platesc statului pentru ceva care in final ajuta statul, dar vom face acest lucru si sunt foarte multi antreprenori care vor sa-si dovedeasca recunostinta fata de angajati pentru acest efort", a asigurat Dragos Damian."Ganditi-va altfel: haideti sa ne gandim la pierderile pe care le are economia in acest moment, care sunt de miliarde de lei, la faptul ca ea trebuie sa fie sustinuta prin bani de la stat sau de la Uniunea Europeana.Este normal ca noi sa vrem sa pornim economia mai repede si sa avem cat mai multi dintre angajatii nostri vaccinati si atunci acest bonus, acest mesaj de recunostinta pentru angajati, pentru unii este si un stimulent sa se vaccineze, nu ne ascundem de acest lucru. Este o idee buna pentru ca o sa putem porni economia si viata noastra sociala mai repede. Ar fi ideal daca ne-am vaccina in doua-trei luni", a aratat Dragos Damian."Probabil ca ar trebui sa fie un proiect-pilot, probabil ar trebui sa fie o dezbatere publica, pentru ca nu trebuie sa se inteleaga gresit", a adaugat omul de afaceri.El a mentionat in context ideea "excelenta" anuntata de ministrul Sanatatii, aceea ca personalul medical sa primeasca bonusuri pentru efortul depus in campania de vaccinare. Poate ca si studentii la Medicina din anii terminali ar trebui sa ia bani, a adaugat Damian. "In tot acest efort epic, o astfel de suma de bani, un astfel de bonus, o astfel de conditionare pozitiva nu cred ca este nelalocul ei", a subliniat antreprenorul."Sunt angajatori care isi pun la dispozitie propriile birouri sau propriile fabrici pentru locuri de vaccinare, pentru ca vrem cu totii, ca angajatori si ca antreprenori, ca suntem romani sau ca suntem multinationale, vrem sa terminam cu aceasta poveste si singura modalitate de a termina este sa vaccinam oamenii", a aratat directorul PRIMER.El mai a spus ca a citit si foarte multe opinii potrivit carora angajatii ar trebui obligati sa faca vaccinul. "Nu merge asa. Intregul public, ca este angajat, ca nu este angajat, trebuie sa inteleaga ca daca nu isi aduce contributia la aceasta campanie - comunicata bine sau nu - vom continua sa avem probleme cu economia sau cu viata sociala. Uitati, apar mutatii, exista tot interesul ca noi sa terminam tot acest proiect pana la mijlocul anului", a incheiat Dragos Damian.