Incident ingrozitor la Spitalul de Psihiatrie din Stei. Un pacient a injunghiat o asistenta medicala

Totul s-a intamplat in curtea spitalului. Pacientul s-a napustit asupra asistentei si a injunghiat-o in spate, in partea dreapta. Victima a fost preluata cu un elicopter SMURD si a fost transportata la Oradea, potrivit bihon.ro Asistenta are o plaga penetranta la nivelul toracelui, dar este stabila. Totusi, are nevoie de o interventie chirurgicala de urgenta.Agresorul este internat chiar pentru infractiunea de omor . La fata locului s-au deplasat politistii Serviciului Investigatii Criminale si Criminalistica, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor, pentru a face cercetari.