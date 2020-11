Ajutorul sefului Postului de Politie al unei comune din Giurgiu, gasit impuscat in cap

"Astazi, 26 noiembrie 2020, ora 13,10, ofiterul de serviciu din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu a fost sesizat prin 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca la iesirea din satul Cascioarele, comuna Gaiseni, intr-o masina, se afla o persoana plina de sange. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bolintin care au constatat ca pe drumul comunal 187, la iesirea din localitatea Gaiseni catre Cascioarele, a fost identificat un autoturism in interiorul caruia se afla un barbat care prezenta o plaga prin impuscare la nivelul capului. In urma verificarilor, a fost identificata persoana in cauza ca fiind un tanar de 29 de ani, avand functia de ajutor sef post, la Postul de Politie Gaiseni, judetul Giurgiu, acesta aflandu-se in afara serviciului", a declarat presei purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu, Emanuela Sarbu.Politistul a fost incadrat din sursa externa in luna ianuarie a anului 2017, in functia de ajutor sef post, la Postul de Politie Gaiseni, judetul Giurgiu.Potrivit IPJ Giurgiu, din punct de vedere psihologic, politistul a fost evaluat la data de 26 iulie 2017.La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa condusa de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, pentru a efectua cercetari in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs fapta.Citeste si: Managerul SJU Suceava: Creste numarul formelor severe de COVID-19. Medicamentele sunt insuficiente