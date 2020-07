Un politist IPJ Olt a fost diagnosticat cu coronavirus

11 politisti urmeaza sa fie testati, printre care si comandantul IPJ Olt, Mihai Mihalache, si cei doi adjuncti."La nivelul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice un coleg a prezentat simptome specifice COVID-19. In cursul zilei de ieri, in urma testarii, acesta a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Pe langa masurile luate zilnic pentru protectia personalului (schimbarea programului de lucru pentru distantarea sociala, utilizarea materialelor de protectie si dezinfectare), au fost aplicate masurile suplimentare pentru dezinfectarea spatiilor de lucru si mijloacelor auto in vederea prevenirii raspandirii virusului", a transmis purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu, potrivit Adevarul