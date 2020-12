Un preot din Iasi a fost gasit spanzurat in podul casei. Barbatul se despartise de sotie si si-a pus capat zilelor la doar 42 de ani

"Un barbat de 42 ani a fost gasit decedat in podul locuintei sale din municipiul Iasi. A fost dispusa efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar in cauza a fost intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa", a precizat Anca Vijiac, din cadrul Politiei Iasi, potrivit ziaruldeiasi.ro Sora lui a fost cea care l-a descoperit, in dimineata zilei de vineri, 11 decembrie. A decis sa mearga la el acasa, fiind ingrijorata ca nu raspundea la telefon. Nu a lasat niciun bilet, dar familia sustine ca era suparat deoarece sotia lui please de acasa. Cei doi nu mai locuiau impreuna de cateva luni, femeia fiind in Bucuresti, cu fetita lor, iar preotul in Iasi, cu fiul lor de 18 ani.Femeia a cerut un ordin de protectie judecatorilor ieseni pe data de 7 august, indreptat impotriva sotului si a soacrei, Veronica. Judecatorii l-au acordat doar pentru soacra, astfel ca Raluca, sotia preotului, a cerut divortul."Admite in parte cererea reclamantei Crauciuc Cabur Raluca in contradictoriu cu paratii Crauciuc Cabur Imanuel Liciu si Crauciuc Cabur Veronica. Dispune emiterea unui ordin de protectie in ceea ce priveste pe parata Crauciuc Cabur Veronica pentur o perioade de sase luni, cuprinzand masurile de obligare a paratului la pastrarea unei distante minime de cinci metri fata de reclamanta si locuinta acesteia din Iasi, interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod cu reclamanta. Respinge ca nefondata cererea fata de paratul Crauciuc Cabur Imanuel Liviu", se arata in decizia judecatorilor.Preotul lucra la biserica din localitatea Coarnele Caprei, comuna situata la 50 de kilometri de Iasi. Facea naveta zilnic, de 15 ani, iar oamenii din Coarnele Caprei spun ca preotul avea o conduita exemplara.Citeste si: VIDEO Profesor filmat jignind grav o eleva: "Ce dracului trancani, idioato?". Directoarea liceului: "Vom vedea cum a fost inregistrat, asta e interzis"