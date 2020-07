Un preot le cere oamenilor sa nu mai creada in conspiratii si sa-si vaccineze copiii: E un trend acum sa nu mai crezi in nimic. Sa terminam cu prostiile, sa ne informam mai bine

Exemplul algocalminului

"Eu nu pot sa-mi imaginez ca la ora actuala, dupa atatea luni si atatea probleme cate a creat la toate nivelurile societatii acest coronavirus , inca mai sunt oameni care pun problema existentei. Putem pune orice problema - ca exista costuri, ca exista simptome sau ca nu exista - dar problema existentei virusului mi se pare ca nici n-ar trebui discutata macar", a declarat preotul Bogdan Chiorean, miercuri seara, la Digi24. Recent, el a observat o legatura intre curentul antivaccinist si teoriile conspirationiste despre pandemia de Covid-19, care capata tot mai mare amploare. "E un trend acum sa nu mai crezi in nimic. Nici in Covid, nici in vaccinuri, in medici, in specialisti", a spus preotul, citat de presa din Cluj.Celor care nu cred in binefacerile vaccinurilor, preotul Bogdan Chiorean le ofera un exemplu in cifre."Daca ne gandim la bolile copilariei, in special la rujeola, in America, din 2002 nu mai exista rujeola, pentru ca in 1990 a fost o epidemie cu aproximativ 10.000 de decese, cele mai multe la copii sub 5 ani, la care se adauga copiii ramasi cu sechele, cu meningo-encefalite, retard psihic, complicatii, care au afectat in mod grav si definitiv calitatea vietii celor care au ramas in viata. La noi, rata de vaccinare scade, din nefericire, pe an ce trece, iar asta pentru ca exista tot felul de teorii conspirationiste", a constatat preotul Bogdan Chiorean.El admite ca "sa intelegi fiziologia, sa intelegi virusologia, sa intelegi ceea ce inseamna un vaccin in toata complexitatea lui e o piatra de poticnire chiar si pentru cei mai multi dintre medici. Trebuie sa fii ori foarte pasionat, ori sa fii de specialitate", a aratat Bogdan Chiorean. "Tocmai de aceea, sa-ti iei informatia doar de pe retelele sociale, sa iei o decizie care sa puna in pericol viata copilului tau mi se pare un gest de un curaj, in sensul cel mai negativ", spune Bogdan Chioreanu.Uneori, oamenii care au copii ii privesc asa, ca pe un bun propriu de care pot dispune, a mai spus preotul.El pledeaza pentru vaccinare si mai ales pentru informare. "De foarte multe ori, se spune ca vaccinul ar avea si efecte adverse. Da, este un lucru pe care trebuie sa-l stie toata lumea. Dar daca va uitati, pe prospectul oricarui medicament exista efecte adverse. El este un preparat chimic, care are efecte adverse, uneori deloc neglijabile.De exemplu, daca am lua banalul algocalmin - care acum, slava lui Dumnezeu, se da doar la recomandarea medicului, pe reteta - daca citim tot prospectul, la un moment dat scrie ca in anumite situatii poate sa conduca la deces , creste riscul de deces. Asadar, efecte adverse avem, problema este sa luam decizii informate. Am fost intotdeauna, ca si pozitia Bisericii, de altfel, pentru o vaccinare, dar nu pentru o vaccinare obligatorie", a explicat preotul.El spune ca obligativitatea vaccinarii nu este o solutie. Autonomia pacientului, fie el si minor reprezentat de un tutore legal, trebuie sa fie un principiu suprem al eticii medicale, este de parere preotul."Toate actele bioeticii pe care ne bazam si astazi au aparut in urma unor atrocitati si experimente (...) in care nu s-a respectat consimtamantul informat si asumat al celor care au participat la cercetare. (...) Chiar si la stomatolog, atunci cand mergi, exista doua tipuri de consimtamant: consimtamantul explicit, faptul ca pacientul trebuie sa scrie pe o foaie ca este de acord cu ceea ce urmeaza sa i se intample, cu toate riscurile pe care trebuie sa si le asume - pentru ca lucrand cu un organism viu, exista riscuri, pentru orice manopera, oricat de sigura ar fi ea; pe de alta parte, consimtamantul implicit: insusi faptul ca omul este prezent acolo.Ei bine, aici cred ca trebuie mizat foarte mult, pe obtinerea acestui consimtamant. Lucrurile trebuie sa fie intr-un mod informat si asumat, nu intr-un mod obligatoriu", a punctat preotul.El a subliniat ca aceasta este si pozitia Bisericii: atat timp cat vaccinul este pentru sanatatea celor din jur, pentru sanatatea propriilor copii, el este recomandabil. Medicii sunt datori sa dea asigurari parintilor ca lucrurile vor merge spre bine, desi ca medic ca este foarte dificil de prevazut modul in care organismul reactioneaza la orice fel de tratament, nu numai la vaccin."Multe site-uri foarte accesate in Romania sunt despre teoriile conspirationiste. Se incearca sub orice forma nevaccinarea, se transmite ca vaccinul ar fi facut din fetusi avortati, mai stiu eu ce, ca sa atraga oprobriul public. Haideti sa terminam cu prostiile si sa ne informam mai bine", a indemnat preotul Bogdan Chiorean, citat de presa de la Cluj.Bogdan Chiorean a povestit la Digi24 ca a fost el insusi victima unui fake news din partea acestui gen de site-uri, pe care le-a numit "simulacre jurnalistice".Un anumit site i-a preluat o postare de pe Facebook si a titrat "Mesajul socant al lui preot care spune lucruri total in opozitie cu parerea Bisericii Ortodoxe". Or, lucrul acesta nu e adevarat deloc, spune Bogdan Chiorean. "Biserica de multe ori este asociata cu utopia, anistoricitatea, cu anacronismul, or lucrurile si mai ales centrul pe care il conduc arata contrariul. Biserica a avut dintotdeauna preocupari sanitare, fie ele de ordin profilactic, curativ sau chiar, iata, paliativ, acolo unde este cazul", a declarat preotul Bogdan Chiorean la Digi24."Vai voua, antivaccinistilor vaccinati! Scriu din perspectiva unui biet vaccinat, cu IQ peste medie, 2 licente, un masterat si un doctorat. Pare-se ca toata schema de vaccinare de prin '86 n-a fost capabila sa ma retardeze", scria Bogdan Chiorean, luna trecuta, pe Facebook.