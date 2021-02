Primarul Brailei a anuntat ca va fi confiscat definitiv orice vehicul din care este aruncat gunoi pe domeniul public: "Nu a functionat nici amenda si nici educatia"

Edilul a mai precizat ca masura este legala. Anuntul a fost facut miercuri de catre primarul Marian Dragomir, pe contul sau de Facebook Conform postatii, toate vehiculele, masini sau atelaje care vor fi surprinse ca descarca gunoi pe domeniul public, pe strazi ori pe camp, vor fi confiscate, iar proprietarii nu le vor putea recupera. Masinile vor fi vandute, iar veniturile vor intra la bugetul national, in timp ce carutele vor fi distruse.Dragomir a sustinut ca totul este conform legii, iar masura vine ca o ultima solutie pentru a-i descuraja pe cei care arunca mormane de gunoaie pe campuri ori pe strazi."Ani de zile, toti primarii din Romania s-au confruntat cu deseurile aruncate haotic prin zonele limitrofe ale municipiilor sau chiar ale comunelor. Din punctul meu de vedere, nu a functionat nici amenda si nici educatia la acesti oameni si atunci trebuie luate masuri cat mai radicale.Anul trecut spre sfarsit au aparut normele de aplicare ale unei legi si prin aceasta prevedere legislativa noua, putem lua masuri cat mai drastice. Eu sunt ferm convins ca dupa ce vor fi confiscate primele 10- 20 de carute si autoturisme sau autovehicule, cei care au facut un obicei din aruncarea gunoiului pe drumurile publice vor inceta cu aceasta practica, deoarce chiar daca unii dintre ei privesc intr-un mod hilar amenda, din momentul in care vor ramane fara mijlocul de transport se vor opri din aceste practici.Pana la urma, este trist ca am ajuns in aceasta situatie, dar trebuie in anumite momente sa luam masuri foarte dure pentru descurajarea celor care arunca gunoiul pe domeniul public", a declarat, pentru News.ro, primarul Brailei.Pentru a-i prinde pe cei care arunca gunoi in cantitati mari pe domeniul public, municipalitatea braileana va instala anul acesta peste 200 de camere de supraveghere."Avem deja aprobate in buget inca de anul trecut, s-a terminat si licitatia si in primavara acestui an va incepe montarea camerelor in municipiu. Noi mai avem 280 de camere si urmeaza sa mai montam aproximativ 220", a mai declarat Dragomir.Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, a precizat ca masura anuntata ii vizeaza doar pe cei care arunca mari cantitati de deseuri pe spatiul public.Si in Capitala, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , a anuntat, sambata, 13 februarie, c a Garda de Mediu din Bucuresti si Politia au inceput confiscarea masinilor care ridica gunoiul si il arunca in alte locuri decat cele legale. Un alt autovehicul a fost confiscat in Sectorul 5, cele doua actiuni avand loc aproape simultan. Persoana care conducea un autovehicul care transporta si depozita ilegal deseuri a fost amendata cu 30.000 de lei.