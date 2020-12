VIDEO Profesor filmat jignind grav o eleva: "Ce dracului trancani, idioato?". Directoarea liceului: "Vom vedea cum a fost inregistrat, asta e interzis"

Conducerea liceului declara ca respectivul profesor este angajat de 15 ani, timp in care nu ar fi existat reclamatii la adresa lui si ca inregistrarea unor astfel de momente este interzisa.Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman anunta ca sefii institutiei au dispus verificari dupa aparitia in spatiul public a filmarii.Pe inregistrare se aude cum cadrul didactic, al carui nume apare pe ecran, striga: "Tu esti avocatul clasei a X-a D? Pai atunci, ce dracului trancani, idioato?"Cand eleva ii cere profesorului sa nu o mai jigneasca, acesta ii raspunde: "Te rog frumos sa nu mai vorbesti, nu te-am intrebat!""Vom face consiliul profesoral, sa stabilim pasii urmatori - pasul urmator - daca colegii mei considera necesar sa facem comisia de abatere disciplinara. Acolo se va dezbate si ca inregistrarea unei ore se face doar daca profesorul isi da acordul. Nu imi explic cine a inregistrat, cum a ajuns in spatiul public. (...) In functie de comisie vom aplica pasii respectivi. In ceea ce il priveste pe profesor, o mustrare! Domnul profesor e foarte bun si atunci... trebuie sa vad ce i-a declansat limbajul respectiv. Profesorul a recunoscut ca a vorbit mai violent, a gresit. Isi asuma", a declarat directoarea colegiului, Silvia Paun, la Digi24.Profesorul, care are 38 de ani vechime in invatamant, a obtinut 87,5 puncte la concursul pentru acordarea gradatiei de merit de anul acesta, cel mai mare punctaj fiind 142,5.Citeste si: Interzicerea valului islamic in scolile primare din Austria, declarata neconstitutionala