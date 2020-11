VIDEO Profesor universitar din Sibiu, filmat de studenti in timp ce naviga pe un site cu prostituate. "Voi formula plangere penala"

Nicolae Beltes, profesor universitar in cadrul Facultatii de Stiinte Economice a Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, in timpul unui curs online la care participau 42 de studenti, si-a partajat ecranul pentru a distribui suportul de curs.Se pare ca ar fi uitat ca are activata aceasta functie si, dupa un timp, a inceput sa navigheze pe un site pe care prostituatele din Sibiu isi promoveaza serviciile, potrivit turnulsfatului.ro Profesorul Nicolae Baltes (61 de ani) sustine ca a fost vorba despre un atac informatic."Am aflat si eu in cursul zilei de astazi ca ar exista un filmulet. Deocamdata nu stiu si nu pot sa comentez conditiile in care a aparut. Stiu doar ca directorul departamentului Informatica Marketing al ULBS ne-a informat ca au existat mai multe tentative din afara de a ataca mail-ul @ulbs.ro. Mai multe amanunte nu am. Voi contacta avocatul pentru a formula plangere penala", a declarat profesorul pentru publicatia citata.Citeste si: Roman operat la cerere pentru micsorarea penisului: "Era incomodat in hobby-ul sau de marimea organelor genitale". Cum a decurs interventia