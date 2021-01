Un psihiatru din Iasi cere daune de un milion de euro unei companii aeriene pentru ca a pierdut ultimul concert al trupei Aerosmith

Procesul

Reactia Ryanair

Medicul a pierdut insa procesul, magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi, respingand actiunea formulata de Adrian Mihai Darie. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi contestata, relateza bzi.ro. Incidentul a avut loc in 2017, cand Ryanair a intrat in greva de doua ore, iar zborul a fost anulat, ceea ce a dus si la pierderea concertului."Am cumparat un bilet de transport aerian pentru data de 30 mai 2017 pentru a merge la ultimul concert din cariera formatiei Aerosmith. Ajungand la aeroport , am constatat ca Ryanair a anulat zborul, motivat de o greva de doua ore, astfel incat nu am mai putut ajunge la acel concert.Se impune acordarea compensatiei in cuantumul solicitat, in conditiile in care compania aeriana nu a respectat dispozitiile articolului 14, punctul 2, din Regulamentul nr. 261/2004, si anume aceea de informare cu privire la normele de compensare si de asistenta in astfel de cazuri.Avand in vedere ca situatia de fapt nu se regaseste in categoria circumstantelor ce pot fi considerate extraordinare, se impune obligarea paratei la plata compensatiei in cuantumul prevazut de dispozitiile Regulamentului nr. 261/2004.De asemenea, parata imi datoreaza daune morale, avand in vedere faptul ca niciodata nu mai am posibilitatea de a mai participa la vreun concert al acestei formatii, viata mea spirituala fiind mult mai saraca", a precizat Adrian Mihai Darie in instanta.La randul lor, reprezentantii companiei aeriene Ryanair DAC au depus o intampinare la dosar. Acestia au solicitat, in principal, respingerea cererii ca nefiind de competenta instantelor romane."Cauza nu este de competenta materiala si teritoriala a Judecatoriei Iasi. Solicitam, in subsidiar, respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata, in raport cu prevederile Regulamentului nr. 261/2004.Exceptia necompetentei generale a instantelor romane este intemeiata, cata vreme, in contractul de transport, s-a stabilit ca eventualele litigii nascute din sau in legatura cu contractul de transport sa fie solutionate de instantele competente din Irlanda, acestea avand competenta exclusiva", au subliniat reprezentantii companiei Ryanair DAC.