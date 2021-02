VIDEO Un pui de urs a fost salvat dintr-o exploatare forestiera din Arges. Orfanul primeste ingrijiri medicale intr-un cabinet veterinar

Puiul, in varsta de circa trei saptamani, a fost salvat marti, 23 februarie, dintr-o exploatare forestiera din judetul Arges. Dupa ce va fi hranit si i se vor acorda ingrijiri medicale, puiul va fi transportat la Orfelinatul de ursi din muntii Hasmas, pentru a fi introdus in programul de reabilitare pentru urmatorii doi ani.Centrul pentru Reabilitarea Ursilor Orfani este un proiect unic in Europa, al organizatiei WWF, care lupta pentru protejarea mediului salbatic din Muntii Carpati si din lungul Dunarii. Centrul este finantat exclusiv din donatii."Partenerii nostri de la Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears au transmis in urma cu 10 minute dintr-un cabinet veterinar unde un pui de urs ramas orfan are parte de primele ingrijiri (video aici: https://tinyurl.com/1gpxbakj)", au scris cei de la WWF pe Facebook