FOTO Fenomen rar in Muntii Bucegi. Efectul Gloria, surprins de un ranger al parcului natural

Cum apare Efectul Gloria

Reprezentantii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva au anuntat pe Facebook ca imaginile au fost surprinse de Valentin Balan , unul dintre rangerii Administratiei Parcului Natural Bucegi.Potrivit reprezentantilor Romsilva, acest fenomen mai poarta numele de Spectru montan ori Spectru Brocken si inseamna ca, in conditii propice, umbra observatorului este proiectata pe ceata. Picaturile minuscule de apa reflecta lumina soarelui inapoi catre acesta, formand un nimb colorat in jurul umbrei."Conditiile rare se refera la refractia si dispersia luminii atunci cand soarele, situat in spatele celui care observa, ii proiecteaza umbra pe un nor sau pe ceata situata mai jos decat pozitia acestuia, iar norul respectiv este format din picaturi de apa cu diametrul de dimensiune situata intr-un interval bine precizat", au explicat reprezentantii Romsilva.