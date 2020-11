Un roman a falsificat certificate de deces ca sa ridice mosteniri

Curtea de Apel Galati l-a condamnat pe Danut Emil Badiu definitiv la 6 ani si 7 luni, avand alte 646 de zile de inchisoare ramase neexecutate dintr-o condamnare anterioara pentru inselaciune in forma continuata si uz de fals in forma continuata, potrivit Adevarul.ro Barbatul s-a folosit de sapte certificate de deces si de tot atatea certificate de mostenitor falsificate, alaturi de 21 de extrase de cont false, pentru a induce in eroare o banca, astfel incat sa poata ridica diverse sume de bani, sustinand ca persoanele ar fi murit.Functionarii bancii si-au dat seama ca este vorba despre o inselatorie si au anuntat Politia.Danut Emil Badiu nu este la prima inselaciune. El a mai folosit metoda "Accidentul". Suna varstnici, in mod special, carora le spunea ca rudele lor au fost implicate intr-un accident rutier si ca au nevoie de bani pentru a scapa de raspunderea penala sau pentru spitalizare.Citeste si: Jaf ca-n filme in Germania. 6,5 milioane de euro, furate dintr-o cladire a Directiei vamilor