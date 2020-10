Crima comisa de un roman in Germania, rezolvata dupa 30 de ani: "S-a jucat cu noi in tot acest timp"

Totul s-a intamplat in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, in 1992, intr-un centru de imigranti din Weismain, Germania, cand a ucis un alt roman.A inceput cu o cearta care a degenerat, astfel ca ucigasul a lovit victima cu o halba in cap, fiind amandoi sub influenta alcoolului. Barbatul a fugit de la fata locului, profitand ca nu existau martori, potrivit adevarul.ro La doar cateva zile mai tarziu, a fost arestat pentru ca a furat dintr-un supermarket, astfel ca a fost deportat in Romania. Cu toate acestea, s-a intors de mai multe ori in Germania, sub o identitate falsa.Cinci ani a durat pana anchetatorii au gasit prima pista, adica o persoana in baza de date care acea aceeasi amprente cu ale criminalului. Nici acest indiciu nu a fost suficient. 22 de ani mai tarziu, adevarul a iesit la iveala, autoritatile germane descoperind ca barbatul s-a plimbat in voie in Germania in tot acest timp."In tot timpul asta s-a jucat cu noi, ba chiar s-a mai si intors aici ori de cate ori a poftit", au dezvaluit surse din cadrul anchetei, potrivit presei germane.Adus in fata instantei, procurorul a solicitat 11 ani de inchisoare, insa judecatorul l-a condamnat la 9 ani si jumatate. Decizia nu este definitiva si ambele parti au atacat-o. Procesul este ingreunat de faptul ca martorii sunt greu de identificat.