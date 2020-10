Roman extradat in Germania dupa ce a provocat un incendiu, in urma unui conflict intre gruparile interlope

Politia Romana l-a retinut in urma unei descinderi, barbatul urmand sa fie predat autoritatilor din Germania, potrivit deciziei magistratilor de la Curtea de Apel Bacau. Accidentul ar fi fost declansat in urma unor confruntari dintre doua grupari interlope rivale.Magistratii de la Curtea de Apel Bacau au decis privarea de libertate pentru o perioada de 30 de zile, de pe 14 octombrie, pina la data de 12 noiembrie. In acest timp el trebuie extradat si predat autoritatilor judiciare din Germania."Admite cererea autoritatilor judiciare germane, respectiv Judecatoria Sectoriala din Munchen si dispune punerea in executare a mandatului european de arestare nr. 29/MEA din 4.10.2020, emis in dosarul in dosarul nr. ER II GS 8762/20 la data de 25.09.2020 pe numele persoanei solicitate Nechifor Viorel. In baza art. 109 alin. 3 in referire la art. 104 alin. 10 din Legea 302/2004 dispune arestarea provizorie a persoanei solicitate Nechifor Viorel pentru o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data de 14.10.2020 si pina la data de 12.11.2020 inclusiv si predarea acesteia catre autoritatile judiciare germane.In baza art. 230 Cod procedura penala dispune emiterea de indata a mandatului de arestare", conform Curtii de Apel Bacau. Decizia este definitiva. Suspectul a fost prins cu "mascatii", pe 3 octombrie, la locuinta sa din Grumazesti, dupa ce autoritatile germane emisesera mandat european de arestare pentru distrugere."In fapt, la data de 22 septembrie a.c., in jurul orei 00:10, in timp ce se afla pe raza unei localitati din Germania, ar fi incendiat un autoturism, in valoare de aproximativ 50.000 de euro. Incendiul s-a extins si la alte doua vehicule parcate in apropiere, prejudiciul total ajungind la o valoare de aproximativ 60.000 de euro", conform unui comunicat al Politiei Neamt, potrivit Adevarul.ro Barbatul era deja in curs de urmarire penala si in afara tarii.