Un roman din Austria si-a ucis sotia fiindca a acceptat un parfum din partea unui coleg. I-a spart contul de Facebook si i-a urmarit toate conversatiile

Ce s-a intamplat

Gestul sau a surprins cu atat mai mult cu cat romanul era vazut ca un om echilibrat, avea o situatie financiara excelenta, iar relatia sa cu sotia parea mai mult decat solida.In realitate, lucrurile nu stateau chiar asa, iar presa austriaca a descoperit ca barbatul era extrem de gelos si era convins ca sotia il insala. Dupa o discutie in contradictoriu, totul a degenerat, iar cearta s-a transformat intr-o scurta lupta. A castigat barbatul, care si-a injunghiat sotia de mai multe ori, dupa care a incercat sa fuga, dar a fost prins de politisti.Potrivit Heute , Nicolae era convins ca sotia sa are o relatie extraconjugala, asa ca i-a spart contul de pe Facebook si i-a urmarit toate discutiile. Si pentru ca nu-i placea faptul ca Gabriela socializa cu colegii de munca, a decis sa o faca pe detectivul si i-a pus un dispozitiv GPS in masina. Mai mult, intr-un exces de furie, el i-a cerut sotiei sa renunte la locul de munca. Refuzul femeii l-a infuriat si l-a facut sa devina si mai confuz, iar certurile dintre ei s-au inmultit.La inceputul anului trecut s-a produs si nenorocirea. Un nou scandal a fost alimentat de faptul ca in Ajunul Anului Nou ea a primit cadou un parfum. In zadar a incercat sa-i explice sotului ca este vorba doar de un gest de prietenie, pentru ca barbatul chiar a ramas convins ca e inselat.In seara fatidica de 15 ianuarie 2020, Nicolae a incercat sa se reapropie de ea si i-a trimis o fotografie cu flori pe Facebook. Numai ca, dupa alte cateva ore, cei doi s-au contrazis din nou, iar de aici si pana la tragedie a mai fost doar un pas.Infuriat la culme, el a pus mana pe un cutit, a injunghiat-o de mai multe ori, dupa care i-a taiat gatul. Atunci a realizat ce a facut. Primul impuls a fost acela de a fugi, ceea ce a si facut. Si s-a facut nevazut, insa doua zile mai tarziu a fost prins si arestat de politistii austrieci, carora le-a marturisit crima Acasa, doi copii, un baiat de 16 ani si o fata de 18 au ramas fara mama. Fiul lor a fost cel care a descoperit trupul mamei sale intr-o balta de sange. A sunat disperat la politie si la ambulanta , dar a fost prea tarziu. Gabriela a murit, iar cei doi copii sunt acum orfani.In schimb, procesul lui Nicolae a inceput anul trecut, iar in saptamanile care urmeaza ar trebui finalizat. Procurorul a solicitat 25 de ani de inchisoare pentru ucigas, insa faptul ca acesta si-a recunoscut vina ar putea face ca pedeapsa sa-i fie redusa.