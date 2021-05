Un roman din Cehia l-a ucis in bataie pe bebelusul prietenei sale. "Am dat si eu in el cu ce am avut". Decizia instantei

Dati de gol chiar de parintii ucigasului

Crima oribila a avut loc anul trecut , in luna septembrie, la Přelouc, in Cehia. Un roman de 28 de ani a ucis in bataie bebelusul iubitei sale, de doar 2 luni. Detalii infioratoare au ajuns in presa ceha, dupa ce barbatul a recunoscut cele intamplate in fata politistilor.El a povestit ca in ziua respectiva a baut peste masura impreuna cu partenera sa. Femeia a adormit repede, dar intre timp s-a trezit copilasul ei care a inceput sa planga de foame.Romanul a incercat in zadar sa-l calmeze pe micut, dupa care, infuriat de plansetele acestuia, l-a lovit de mai multe ori cu bestialitate si nu s-a oprit pana cand trupul copilasului a devenit inert. S-a culcat apoi linistit, langa partenerea sa care nu s-a trezit nici macar un moment pentru a-si hrani copilul. A doua zi dimineata, cei doi au realizat ce s-a intamplat."A doua zi dimineata, dupa ce au aflat ca baietelul murise, cuplul a decis sa ascunda trupul si sa paraseasca Republica Ceha. Au asezat trupul baiatului intr-o valiza in partea de jos a caruciorului si au pus mai multe haine in carucior pentru a face sa para ca merg la plimbare cu bebelusul. Apoi au ascuns caruciorul intr-o zona impadurita din afara orasului", a informat Marketa Janovska, purtatorul de cuvant al Politiei cehe, potrivit portalului Idnes.cz. Cei doi au fost dati de gol chiar de parintii tanarului din Romania , care au decis sa-i anunte pe politisti cand au aflat ce se intamplase. Cei doi tineri au fost prinsi de politistii cehi si arestati tocmai cand se pregateau sa fuga din tara.In fata anchetatorilor, romanul a recunoscut crima si a povestit tot ce s-a intamplat cu lux de aminunte. "Am dat in el cu ce am avut la indemana ca sa-l fac sa taca, intr-un tarziu a tacut si m-am dus la culcare", a spus el."Barbatul a fost acuzat de o crima deosebit de grava asupra unui copil cu varsta sub 15 ani, iar anchetatorii criminalisti au cerut cercetarea acuzatului in custodie, cerere care a fost acceptata de procurorul public. Romanul se confrunta acum cu 15-20 de ani de inchisoare sau cu o pedeapsa exceptionala", anunta atunci Janovska, citat de idnes.cz.Procesul a inceput in scurt timp si a fost finalizat chiar zilele trecute. Romanul a pledat vinovat si a fost condamnat la 15 ani de inchisoare. "Imi pare rau pentru tot ce s-a intamnplat", a spus el, dar asta nu l-am oprit pe judecator sa-l condamne. Dupa ce isi va incheia pedepasa, el va fi expulzat din Republica Ceha pe termen nelimitat. Pana atunci, el va trebui sa plateasca in plus 200.000 de coroane cehe drept prejudiciu moral.