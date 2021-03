Un roman din Germania i-a zdrobit fata iubitei si a inecat-o in sange. Justitia germana l-a trimis intr-un spital de psihiatrie

Cum i-a convins pe nemti ca e bolnav psihic

Nicolae, un barbat din Bucuresti, dar care traieste in Germania, credea ca si-a cunoscut marea dragoste cand a intalnit-o departe de casa pe Florentina. Cei doi s-au mutat impreuna in localitatea germana Uphof, in Borgholzhausen. In scurt timp, insa, relatia lor a fost pusa la incercare de desele sale excese de furie. Violent, Nicolae nu a menajat-o niciodata pe partenera sa, insa femeia a rabdat cu stoicism. Insa tocmai asta s-a dovedit a-i fi fatal.In noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2020 cei doi au discutat in contradictoriu, iar la un moment dat Nicolae s-a infuriat foarte tare. Ulterior avea sa le spuna anchetatorilor ca i s-a parut ca partenera a vorbit urat despre copiii sai, moment in care si-a pierdut cumpatul. A sarit asupra Florentinei si a doborat-o cu cateva lovituri violente. A continuat sa o loveasca chiar si atunci cand femeia si-a pierdut cunostinta, iar cand s-a oprit era deja prea tarziu.Femeia murise inecata cu propriul sange, iar legistul a constatat ca loviturile puternice i-au distrus pur si simplu fata zdrobindu-i oasele, scrie publicatia germana Westfalen-Blatt. Cazul a fost judecat initial la Tribunalul Bielfeld, ai carui magistrati au constatat ca Nicolae este bolnav psihic, nu are niciun discernamant si au decis ca va trebui sa fie internat fortat la o clinica de psihiatrie.Presa germana scrie ca romanul s-a comportat mai mult decat ciudat pe toata durata procesului. El a sustinut ca Florentina traieste si ca el doar a batut-o putin. Apoi, el le-ar fi spus judecatorilor ca "sistemul i-a furat sufletul si a vrut sa-l omoare", iar "copiii sai vor fi de asemenea folositi pentru a-l distruge".Tot el le-a povestit judecatorilor ca a cunoscut-o si s-a mutat cu Florentina in 2019, dar ca ulterior a fost spionat de ea si ca femeia lucra pentru niste "domni enigmatici" din Romania. Acestia nu ar fi fost straini de crima , a mai spus el.Desi nu a fost condamnat la inchisoare , barbatul a contestat masura, dar Curtea Federala de Justitie din Karlsruhe, ultima instanta care a judecat cazul, a decis ca nu va face nici macar o zi de inchisoare.In schimb, Nicolae va fi plasat intr-un spital de psihiatrie pentru o perioada nedeterminata.