Romanul din Italia prins dupa un jaf de acum aproape 20 de ani. Doua mucuri de tigara l-au dat de gol

Cum a fost prins

Un roman de 42 de ani, rezident in localitatea italiana Moncalieri, a fost prins dupa nu mai putin de 17 ani de cand a comis un jaf in aceeasi tara. Asta desi nimeni nu se mai astepta la un asemenea deznodamant, nici macar anchetatorii care au fost cu adevarat pusi in greutate de acest caz neobisnuit.Fapta de care este acuzat a avut loc in 2004, in Cuorgne, oras aflat in apropiere de Torino. Atunci, romanul a intrat prin efractie in vila unui om de afaceri si a furat mai multe bunuri, precum si aproximativ 30.000 de euro.Potrivit presei italiene, el a furat mai multe arme , dar si produse electronice, instrumente muzicale si bijuterii de pret. Dupa ce a dat lovitura s-a facut nevazut, iar Politia italiana a incercat in zadar sa gaseasca faptasul. Ancheta s-a impotmolit pentru mult timp, insa in cele din urma anchetatorii au reusit sa dea de urma hotului.Romanul a fost dat de gol de doua mucuri de tigara pe care le-a aruncat nepasator in curtea si chiar in casa jefuita. Dupa atat de mult timp, anchetatorii au prelevat ADN-ul din urmele sale de saliva. Intre timp, romanul a intrat in atentia politistilor dupa cateva furturi marunte, iar probele sale ADN au fost recoltate si comparate cu alte probe luate de la locul mai multor jafuri. Asa s-a descoperit si faptul ca ADN-ul de pe mucurile de tigara lasate neglijent la locul faptei ii apartineau tot lui."Carabinierii departamentului de investigatii din Parma au reusit sa extraga profilul genetic aferent, fara a fi totusi capabil sa-l asocieze cu un nume, cel putin pana astazi. In urma unor investigatii biologice aprofundate, necesare si in urma unor investigatii ulterioare si recente, a fost in cele din urma posibil ca autorul furtului sa fie descoperit", noteaza Torino Today. Insa victima nu mai are cum sa fie depagubita. Intre timp, pagubitul, care detinea o brutarie in Cuorgne a murit. Insa chiar daca pagubitul nu mai poate sa beneficieze de pe urma reusitei Politiei, cazul a fost mediatizat in presa italiana. Procesul este asteptat sa inceapa in urmatoarele zile.