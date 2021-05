Un roman din Italia si-a transformat iubita in torta vie dupa o criza de gelozie. Detaliul descoperit de medici care agraveaza situatia agresorului

Incidentul a avut loc vineri, 14 mai, la Bereguardo, in provincia italiana Pavia . Mihai Codirleanu, un roman de 41 de ani din provincia Treviso, s-a certat cu partenera sa, pe care o banuia de infidelitate. Pe fondul consumului de alcool , barbatul ar fi decis sa-i aplice o corectie iubitei sale si ar fi batut-o cu cruzime. Nemultumit doar cu atat, el ar fi luat o sticla de bere si a lovit-o pe femeie in frunte, taind-o.Insa nu s-a oprit nici aici. Furios ca partenera sa ar putea fi infidela, el a stropit-o cu alcool etilic si a incendiat-o. Tipetele femeii au fost auzite de vecini, care au sunat la ambulanta , iar medicii au sosit in scurt timp si au tranferat-o de urgenta la spitalul Niguarda, in stare critica, cu arsuri pe circa 50% din suprafata corpului.La sosirea medicilor, cei doi au spus ca ar fi vorba de un accident domestic, insa echipajul a apelat la Politie. Ulterior, femeia si-a schimbat declaratia si a povestit ca a fost batuta cu bestialitate de partenerul ei, iar apoi a fost incendiata si a ars ca o torta vine pana la interventia vecinilor. "Bagati-l la inchisoare , el a aruncat cu alcool pe mine si mi-a dat foc", a strigat femeia cu ultimele sale puteri, potrivit portalului italian Pocket News. Tot atunci, medicii au constat ca femeia este insarcinata, insa risca acum sa piarda sarcina, la fel cum exista si riscul unor complicatii fatale din cauza arsurilor.Desi neaga cu vehementa ca si-ar fi incendiat partenera, romanul a fost arestat si acum este acuzat de tentativa de omor . Barbatul se afla acum la inchisoarea din Torre del Gallo si risca sa petreaca ani buni in spatele gratiilor din cauza faptei sale.Anchetele, coordonate de procurorul Paolo Mazza, continua, pentru a clarifica circumstantele incidentului. Intre timp, avocatul romanului, Massimo Ceccarelli, a solicitat eliberarea clientului sau pe cautiune, pe durata cercetarilor si a procesului, iar o decizie ar urma sa fie luata in urmatoarele zile de judecatorul Pasquale Villani.Potrivit presei italiene, sansele ca acest lucru sa se intample sunt minime, mai ales ca anchetatorii au descoperit mai multe probe care il incrimineaza pe cetateanul roman. Astfel, una dintre canapelele din casa femeii este complet arsa, iar politistii au mai gasit un tricou imbibat in alcool etilic, iar pe podeaua sufrageriei urme de sange, care au confirmat varianta femeii si faptul ca aceasta a fost crunt batuta si taiata inainte de a fi incendiata.Anchetatorii au mai decoperit ca barbatul a incercat fara succes sa stearga urmele. Astfel, la mai multi zeci de metri de casa a fost gasit un sac in care se mai afla un prosop imbibat in alcool, mai multe haine arse, precum si o suvita din parul femeii.