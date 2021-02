Un roman din Italia si-a ucis fratele si a facut sa para ca a fost accident. Ce variante au anchetatorii si cum au descoperit minciuna

Ce s-a intamplat

Crima ar fi avut loc pe 19 mai 2019, iar motivul nu a fost inca lamurit, dar se pare ca totul ar fi pornit de la un conflict verbal, care ar fi degenerat. Presa italiana noteaza ca, intr-un acces de furie, Stelian Apetroaei si-a pierdut cumpatul si ar fi provocat moarte fratelui sau, Catalin.Nu este insa foarte clar cum l-a ucis . Agentia italiana ANSA noteaza ca Stelian si-ar fi lovit fratele in cap cu un obiect contondent.CITESTE SI: Miorita in varianta italiana. Un cioban roman a ucis doi mafioti italieni, dar a aflat cine erau abia dupa ce a fost arestat Speriat de ceea ce a facut, barbatul a cautat o solutie pentru a iesi din situatia ingrozitoare pe care o provocase chiar el. Asa i-ar fi venit ideea sa-i insceneze un accident fratelui sau. simuland caderea acestuia de la o inaltime de cinci metri, de la balconul casei. Apoi, a sunat la ambulanta , insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru victima.In ziua fatidica, Stelian a raportat descoperirea trupului neinsufletit al fratelui sau pe care a spus ca il insotise acasa dintr-un bar unde victima se certase cu alti clienti si unde si-ar fi uitat telefonul mobil. Apoi, el s-ar fi intors la fratele sau pentru a-si recupera telefonul, iar atunci l-ar fi gasit jos, fara suflare, moment in care, spune el, a sunat la 112.O a doua varianta, vehiculata de reporterii publicatiei Oggi Milazzo ar fi ca Stelian l-ar fi impins pe fratele sau, care se asezase pe balustrada balconului din apartamentul sau. Victima s-ar fi lovit la cap in momentul impactului cu solul, iar izbitura i-ar fi cauzat decesul.Cert este ca, daca initial s-a crezut ca decesul lui Catalin Apetroaiei a survenit in urma unui accident, procurorii de la Parchetul din Barcelona Pozzo di Gotto au abordat pista unei crime, iar la final, dupa doi ani de cercetari, au ajuns la fratele sau, Stelian Apetroaei.Desi acesta a incercat sa-i convinga pe anchetatori ca nu are nicio legatura cu moartea fratelui sau, procurorii nu au fost de acord. Potrivit ANSA , cercetarile au infirmat varianta lui Stelian, iar spusele sale sunt contrazise incepand cu rezultatele examinarilor medico-legale. Astfel, cauza decesului a fost legata de un "traumatism cranian sever cu accidente cranio-faciale cauzate de un obiect cu greutate mare si energie cinetica ridicata - se arata in raport - probabil orientat de sus in jos".In plus, corpul nu a suferit ranile obisnuite de cadere, dar a avut abraziuni "de tragere", ca si cand ar fi fost mutat. In cele din urma, investigatiile efectuate de carabinieri au relevat alte contradictii si asupra momentului reconstructiei evenimentului oferit de Stelian Apetroaiei. El a fost arestat zilele trecute si este acuzat acum ca si-ar fi ucis fratele. Procesul sau ar urma sa inceapa luna viitoare.