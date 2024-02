Un roman este croitorul lui Mick Jagger. Afla despre cine este vorba

Un alt roman se poate mandri cu performanta de a cunoaste foarte multe staruri internationale pe care multi dintre noi ne-am dori sa ii vedem macar o data in viata.

Este cazul lui Florin Cristea, un roman in varsta de 42 de ani, care a creat costume pentru staruri internationale precum Mick Jagger sau Bryan Ferry.

Romanul este stabilit de 20 de ani in Italia si la inceputul carierei sale a lucrat cu designerul Walter Morganti, iar peste 16 ani a ajuns sa ii preia afacerea, informeaza Adevarul.

"Faima? Nu m-am gandit niciodata la ea, visul meu era doar sa imi fac cat mai bine meseria si sa fiu apreciat", a declarat romanul, care detine atelierul "Arte e moda", care se afla intr-o o mica localitate situata langa Livorno, in Castagneto Carducci, in inima regiunii Toscana.

Acesta crede ca a fost norocos, dar si ca a muncit foarte mult si cu pasiune "fara margini".

"Probabil am si fost persoana potrivita la momentul potrivit. Sa nu uitam ca Italia are mari designeri, stilisti si creatori de moda, dar problema este ca au ramas putini croitori de traditie care sa se ocupe de toate aspectele meseriei, de la A la Z, asa cum incerc sa fac eu", a continuat Florin.

Romanul a fugit din tara inainte cu un an sa izbucneasca Revolutia din 1989.

"In Italia am vazut pentru prima data in viata ce efecte are libertatea asupra vietii de zi cu zi", a marturisit croitorul.

"M-am indragostit de aceasta meserie, am avut marea sansa de a ma perfectiona alaturi de un mentor adevarat, si am ajuns sa lucrez pe cont propriu. Sotii Morganti au devenit a doua mea familie, iar intre noi s-a nascut o relatie speciala", a continuat romanul, care se poate lauda cu 500 de comenzi pe an.

"Reusim sa ducem la bun sfarsit doar in jur de 200 si aceasta deoarece nu stim niciodata cat dureaza realizarea fiecarui produs. Fiecare piesa vestimentara este unica si tine cont de personalitatea si imaginea celui care o poarta. Sunt unicate", a mai explicat Florin.