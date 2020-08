Un roman intors din Germania a ramas fara masina la vama. Ce au descoperit politistii in rucsacul fiicei sale

In bagaje, politistii au descoperit si un pistol cu gaze pentru care barbatul nu detinea acte de provenienta."In data de 29 august a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un barbat cu dubla cetatenie romana si R. Moldova, G.P., in varsta de 33 ani, conducand un autoturism marca BMW X1, an de fabricatie 2020, inmatriculat in Germania. Barbatul era insotit de fiica sa minora, cetatean R. Moldova.Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a masinii, colegii nostri au efectuat verificari in urma carora au constatat ca autoturismul figureaza in bazele de date ca fiind bun cautat pentru confiscare, semnalare introdusa de Germania in aceeasi zi in care barbatul s-a prezentat la control.Ca urmare a extinderii verificarilor, a reiesit faptul ca barbatul a inchiriat autovehiculul de la o firma de profil din Germania, insa inchirierea expirase.Totodata, in timpul controlului vamal, barbatul a afirmat ca detine, in rucsacul fiicei sale, un pistol cu gaze marca Walther, calibru 9 mm, precum si o cutie cu 10 cartuse cu incarcatura iritanta cu piper, acelasi calibru.Cu privire la cele constatate, barbatul a declarat ca a inchiriat masina pentru a merge in vizita la parinti, iar referitor la pistol si munitie nu stia ca este obligat sa le declare.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de tainuire, contrabanda calificata si nerespecatrea regimului armelor si munitiilor, iar autoturismul, in valoare de aproximativ 43.000 de euro, a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.", se arata in comuncatul Politiei de Frontiera