Un schior a ramas agatat intr-un telescaun, pe o partie din Poiana Brasov, dupa ce ar fi vrut sa sara pentru a-si recupera un schi

Intreaga scena a fost fotografiata si imaginea postata pe Facebook de catre salvatorii montani din Poiana Brasov."Turist iresponsabil, care a vrut sa sara din telescaun, pentru a-si recupera schiul cazut, la parasirea statiei de imbarcare a telescaunului Ruia. Acesta a decis sa sara din telescaun, in zona pilonului 2, unde distanta fata de pamant este considerabila. Atent, personalul de operare a instalatiei de transport pe cablu a oprit instalatia si a intors scaunul spre statie, unde distanta fata de pamant a fost mai mica, astfel incat turistul a putut cobori in siguranta", au scris salvamontistii pe reteaua de socializare. Salvatorii le recomanda schiorilor ca, in cazul in care pierd echipamentul la imbarcare sa astepte sus, intrucat de obicei acesta este trimis prin alte persoane, monitori sau salvamontisti, "intr-un timp destul de scurt".