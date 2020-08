Un semnal radio misterios din spatiu se repeta ciclic, la 157 de zile

Acesta este cel de al treilea semnal radio rapid (FRB) ciclic, FRB 121102, receptionat de catre cercetatori. Primul a fost receptionat in luna februarie a acestui an, 2020, iar al doilea, in iunie.Semnalele radio rapide, cunoscute in engleza ca Fast Radio Burst (FRB), reprezinta o parte a astronomiei care atrage tot mai multa atentie din partea cercetatorilor. Eforturile acestora au dus la descoperirea unui astfel de semnal care pare ca se repeta ciclic, la 157 zile, noteaza Science Alert FRB sunt impulsuri radio tranzitorii care variaza in lungime intre o fractiune de milisecunda si cateva milisecunde. Oamenii de stiinta nu stiu la aceasta data de unde vin sau ce sunt aceste semnale.Oamenii de stiinta explica faptul ca FRB 121102 a fost descoperit in anul 2012 si de atunci pare a se fi repetat de cateva ori. Initial au crezut ca nu exista un tipar anume, dar noile analize si transmisiuni au dovedit ca se poate vorbi despre un tipar de manifestare.Sursa radio pare a fi activa timp de 90 de zile, apoi devine inactiva 67 de zile, acest ciclu insumand 157 de zile.Astronomii sunt de parere ca aceasta descoperire reuseste sa sublinieze intelegerea limitata pe care o au asupra acestor fenomene si ca, pe viitor, va fi nevoie de mult mai multe observatii asupra impulsurilor radio rapide pentru a le putea determina ciclicitatea sau punctul de origine.