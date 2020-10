VIDEO Un sofer beat la volan a provocat un accident grav, dupa ce a incercat sa fuga de politisti. A fost retinut pentru tentativa de omor

"Aseara, in jurul orei 20:00 o patrula de politie a efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism marca BMW . Conducatorul auto a mimat ca opreste dupa care si-a continuat in viteza deplasarea pe stradutele din cartier. Cu toate ca motoarelenoastre au capacitatea cilindrica de 1.0l sau 1.2l si de cele mai multe ori nu pot concura cu cele ale fugarilor, perseverenta colegilor a dat rezultate", a scris pe Facebook Sindicatul Europol.Astfel, dupa ce barbatul a trecut de mai multe intersectii fara a se asigura, a intrat intr-o alta masina care circula regulamentar. Ambii au fost raniti si au ajuns la spital.In urma testarii s-a constatat faptul ca soferul avea o concentratie alcoolica de 0.67 mg/l acool pur in aerul expirat."Spre placuta surprindere a noastra, procurorul nu a incadrat fapta ca fiind o simplaci a apreciat ca soferul baut a constientizat ca urmare a intentiei lui de a se sustrage, circuland cu viteza mare, putea sa omoare pe cineva si i-a incadrat fapta ca fiindsi s-a dispus retinerea sa pentru 24 de ore", a mai scris Sindicatul Europol.