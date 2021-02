Un sofer fara permis a lovit zece masini parcate pe o strada din Constanta. Motivul pentru care a pierdut controlul asupra autoturismului

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, vineri seara, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Brizei din municipiul Constanta.CITESTE SI: Accident grav de circulatie la Cotmeana, pe DN 7. O persoana a murit in urma impactului cu un parapet Conform primelor cercetari, politistii au stabilit faptul ca un barbat, de 49 de ani, in timp ce se afla la volanul unui autoturism ar fi avariat zece autoturisme care erau parcate."Din verificarile efectuate in bazele de date, politistii rutieri au stabilit faptul ca barbatul in cauza nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul avea montate placute cu numere de inmatriculare false", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Barbatului i s-ar fi facut rau la volan, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala.