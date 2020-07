Un stat slab sau unul puternic?

Pentru unii, blocarea intregii vieti economico-sociale si culturale a unei tari a reprezentat raspunsul simptomatic al unui stat slab, al unei administratii si clase politice incompetente. Deciziile luate au parut a fi raspunsul instinctiv al fricii si al lipsei de responsabilitate. Lipsa de solutii si de coordonare, amatorismul, dependenta institutiilor publice de decidenti politici incompetenti au dat senzatia unei slabiciuni sistemice de neiertat.Pentru altii, introducerea starii de urgenta a insemnat un act de forta, incalcarea drepturilor omului, manifestarea violentei politice si ideologice la scara mare a celor alesi sa conduca viata unei natiuni. Presedinti si premieri, ministri si directori de agentii au profitat de situatia de urgenta pentru a castiga capital politic si a atinge interese tintite. Au fost prezenti permanent in mass-media, au tinut discursuri populiste si au insistat pe nevoia de a emite cat mai multe restrictii si de a impune legea cu orice pret. Frecvent, acesti lideri au condamnat comportamentul populatiei si au insistat pe faptul ca este necesara mai multa reglementare si mai multa forta din partea statului.Perioada de criza generata de pandemie a scos la iveala tot mai mult dilema cu privire la rolul si locul statului intr-o societate democratica, dar in plina globalizare si intr-o perioada cu multe schimbari care dau senzatia ca ne aflam intr-o perioada de tranzitie spre ceva inca nedefinit. Vocile publice au intretinut o stare de incertitudine cu privire la marimea si iconomia aparatului de stat, a logicii ordinii si interventiei autoritatilor pentru respectarea ei.Nu putem vorbi inca despre o polarizare, dar cele doua directii care critica fie lipsa de atitudine si pregatirea precara a statului, fie abuzurile si dorinta de control par sa fie mai degraba pozitionari reactive si fara argumente consistente. In Romania, ecourile acestor idei au aratat si mai mult decalajul in care ne aflam fata de societatea occidentala si fata de parametrii unei societati democratice mature. Spatiul public autohton a fost dominat de discursuri politicianiste de cea mai slaba calitate, de analize de presa mioape si partinice, de specialisti obedienti si fara curajul de a asuma o pozitie profesionala coerenta. De la intrarea in starea de urgenta, guvernatii si presedintele au intrat in campanie electorala, au facut exces de zel in a-i condamna pe cei din opozitie si in a dojeni populatia.Ideea de stat puternic poate fi inteleasa gresit. Multe voci s-au exprimat pe aceasta tema in ultima vreme si au semnalat temeri legate de lipsa unei legislatii adecvate care sa confere statului mai multa putere si parghiile necesare pentru impunerea ordinii si rezolvarea problemelor publice, de la educatie si sanatate pana la securitate , infrastructura si comunicatii.Conceptul de stat puternic nu se refera la acumularea puterii, nici la volumul personalului din administratie sau la marimea bugetului, nici la averea si influenta statului in viata economica si sociala. Mai degraba, se are in vedere capacitatea sa de a asigura functionarea eficienta a serviciilor publice, accesul egal al tuturor cetatenilor la acestea, garantarea si asigurarea securitatii si respectarii legii.Asa cum observa istoricul Eric Hobsbawm, evolutia statului democratic occidental a presupus o serie de modificari atat sub presiunea liberalismului, cat si a dezvoltarii economiei de piata si serviciilor, dar mai ales a globalizarii, ceea ce a condus inevitabil la o slabire a lui. O parte dintre serviciile publice asigurate de stat (scoli, inchisori, transport , comunicatii, apa si energie, asistenta sociala etc.) au fost externalizate si au fost preluate de companii private nationale si internationale. Mutatia cea mai importanta nu este legata neaparat de faptul ca toate acestea au trecut in zona privata si nu mai sunt administrate de stat, ci ca functionarea lor dupa principiul maximizarii profitului creeaza dezechilibre si inegalitati privind accesul populatiei la bunuri si servicii publice.Logica politica cu privire la binele comun a fost treptat inlocuita cu logica economica. Acest lucru se poate lesne observa din discursurile politicienilor si din incremenirea gandirii lor in paradigma eficientei economice. Daca rolul statului este acela de a asigura un bine comun pentru toti cetatenii, atunci multe dintre strategiile si deciziile sale cer o alta abordare decat cea a economiei de piata.Cu timpul, statul a devenit mai suplu si mai tehnicizat si are la dispozitie un corp de functionari foarte profesionalizat care raspunde prompt atat problemelor, cat si criticilor din mass-media sau ale specialistilor angajati sa evalueze activitatea guvernantilor. Insa nu aceasta este problema principala. Acest stat a devenit mai slab pentru ca s-a distantat de cetatenii pe care trebuie sa ii serveasca si astfel a pierdut o parte din increderea lor. Nu este numai o problema de abordare si de limbaj, ci si una de inlocuire a mecanismului politic si de guvernare pentru popor cu cel al unui corp de experti care doreste sa isi consolideze pozitia manageriala prin artificii sofisticate de relatii publice si comunicare. Pe de o parte, slabirea statului se poate observa usor din reactia populatiei care se implica civic si politic tot mai putin.Dezinteresul fata de sfera publica are mai multe cauze, dar una dintre ele tine de metamorfoza politicului si confiscarea sa de catre un grup restrans de oameni flancat de o armata de experti. Pe de alta parte, lipsa de incredere a oamenilor in politicieni si guvernanti a condus la o relaxare in privinta respectarii regulilor si a cautarii binelui comun. Inceputul secolului XXI este simptomatic in acest sens. In mai toate tarile democratice occidentale se resimte aceasta ruptura intre stat si cetateni manifestata prin: aparitia unor tensiuni sociale, a unor grupuri xenofobe si extremiste; dificultati la nivelul aparatului de stat de a pastra ordinea publica si de a asigura resursele pentru serviciile publice; neglijarea unor largi categorii de populatii cum ar fi saracii si emigrantii; si a unor probleme sensibile cum ar fi poluarea mediului si cresterea inegalitatilor sociale.Romania postdecembrista nu a reusit sa construiasca un stat puternic, ci a avut mereu abordari si solutii de conjunctura. Atat cat s-a putut, consolidarea institutiilor publice s-a realizat ca urmare a obligatiilor asumate fata de Uniunea Europeana, deci prin parghii externe. Invocarea nevoii unui stat puternic a fost receptata cu multa confuzie atat din pricina mostenirii comuniste si a imaginii unor conducatori autoritari care se pot impune pe scena publica si pot obtine adeziunea maselor pentru o directie anume, cat si pe fondul unei instabilitati politice constante.Populatia Romaniei este inca polarizata si cu asteptari diferite fata de stat. O parte mare a cetatenilor este destul de dependenta de politicile publice si de deciziile guvernantilor, astfel ca este obligata sa ramana conectata la amatorismul actiunilor si discursurilor populiste ale conducatorilor. Pentru acestia, un stat puternic ar fi cel care le rezolva problemele, care le acopera nevoile si este condus de oameni puternici care isi tin promisiunile electorale.Cealalta parte a populatiei nu mai crede in schimbarea mult promisa si considera ca trebuie sa isi ia destinul in propriile maini si sa isi rezolve singura problemele. Incertitudinea socio-economica si politica ii face pe acestia sa fie tot mai dezinteresati de sfera publica, sa nu participe la vot sau la initiative civice. Lipsa de transparenta si de onestitate a guvernantilor, cazurile de coruptie inalta, nepotismul si mita sunt realitati care descurajeaza lupta pentru binele comun, pentru respectarea ordinii si legii si incita la cautarea solutiilor obscure, la limita legalitatii si care sa evite cat mai mult interesul public.Statul roman nu este nici suplu si nici profesionalizat. Dimpotriva, este supradimensionat, atat numeric, cat si la capitolul cheltuieli, fiind capusat de tot soiul de interese ale unor persoane fizice si companii care urmaresc un job facil si afacerile cu statul. Cu alte cuvinte, este un stat slab, care se misca greu si ineficient, foarte birocratic, stufos si volatil in legi si regulamente, cu o predictibilitate scazuta. Revenind la perioada ultimelor luni marcate de pandemie, este destul de lesne de observat care sunt simptomele acestui stat slab si de ce retorica ieftina a guvernantilor nu convinge pe nimeni.Daca unii se gandesc ca un stat puternic ar insemna mai multi politisti si militari pe strazi care sa impuna prin amenzi si intimidare restrictiile si legile, se insala. Nici suspendarea anumitor drepturi si nici acordarea unei puteri mai mari guvernului sau presedintelui nu vor rezolva problema. Populatia si-a pierdut rabdarea si increderea intr-o clasa politica demagogica, in initiative de fatada si in oameni incompetenti. Ipocrizia conducatorilor s-a vazut in permanenta incepand cu atitudinea de superioritate cu care i-au tratat pe cetateni, precum si incalcarea de catre ei insisi a regulilor cerute altora, mergand pana la urmarirea intereselor electorale si de grup.Un stat puternic va fi posibil nu prin revendicarea instinctelor si himerelor trecutului legate de control, supraveghere si impunere, ci prin apelul la onestitate si transparenta din partea guvernantilor si politicienilor, la atitudine si disponibilitatea de a mobiliza resurse si a gasi un teren comun de gandire si actiune in favoarea populatiei. In egala masura, un posibil stat care se intareste va apela la consultarea societatii civile si organizarea de dezbateri publice, va invita cetatenii si actorii socio-economici sa participe la actiuni concrete care sa duca la consolidarea simtului civic si responsabilitate.Deocamdata suntem departe de aceste coordonate, iar clasa politica se afunda in lupta electorala. Urmeaza o vara fierbinte si meciuri ideologice fara interes. Ne dorim ca populatia sa nu-si piarda minimul de luciditate si bun simt, de care dispune de altfel, pentru a nu se lasa purtata nici in tensiuni si dezordine sociala, nici in manipularea mediatica a politicienilor si teoriilor conspirationiste. Mai avem nevoie de timp si perseverenta pentru a reusi schimbarea mentalitatilor si speram ca istoria sa mai aiba rabdare cu noi.