Un superb camp de maci din Iasi, distrus de mii de oameni care au vrut sa se pozeze printre flori

Florile au fost calcate in picioare, iar paznicul angajat nu a putut opri miile de vizitatori care au dorit sa isi faca fotografii in mijlocul campului de maci, distrugand florile, arata Ziarul de Iasi In fiecare zi din mai pana la sfarsitul lunii iunie, de dimineata pana seara veneau valuri de " turisti " pe acea portiune de teren. Zeci de masini erau permanent parcate la marginea drumului care duce spre Botosani.