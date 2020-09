Un tablou al lui Banksy, omagiu adus lui Claude Monet, scos la licitatie. Pictura este estimata la 3-5 milioane de lire sterline

Pictura a fost realizata in 2005 si este inspirata de faimosul tablou cu nuferi din 1899. Sotheby's va vinde uleiul pe panza intr-o licitatie care va fi transmisa online de la Londra pe 21 octombrie.Pictura lui Banksy va fi expusa cateva zile in capitala britanica, apoi la New York si Hong Kong si va reveni la Londra pentru licitatie."Show me the Monet" a fost prezentata prima data in urma cu 15 ani, ca parte a celei de-a doua expozitii a lui Banksy intr-o galerie londoneza.Provine dintr-o serie cunoscuta sub numele "Crude Oils", care cuprinde ceea ce a numit Banksy "remixuri" ale unor lucrari de arta canonice. Artistul stradal, a carui identitate nu a fost confirmata, a reinterpretat in stil propriu unele dintre cele mai cunoscute opere.In luna octombrie a anului trecut, tabloul "Devolved Parliament", in care Banksy a reprezentat parlamentarii britanici ca cimpanzei, a fost vandut pentru 9,9 milioane de lire sterline, un record pentru artist.