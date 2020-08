Un tanar abandonat de prieteni pe Ceahlau, gasit de salvamontisti in stare avansata de epuizare. "Nu ar fi supravietuit peste noapte"

Mebrii grupului de turisti din Iasi, care au decis sa-si petreaca sfarsitul saptamanii trecute pe Ceahlau, au anuntat problema la 112, dupa care l-au abandonat pe barbat, lasandu-l singur pe traseu in timpul noptii, la ora 22:00.Salvamontistii au actionat in noaptea de 8 spre 9 august pentru a-i acorda primul ajutor si a-l transporta in siguranta, barbatul fiind gasit intr-o stare de epuizare avansata si inceput de hipotermie in zona Chica Fantanele, potririvit Adevarul Tanarul cobora cu un grup de amici de la Varful Toaca pe un traseu lung (Cabana Meteo - Fantanele - Durau), care are peste 7 kilometri, iar la un moment dat, in jurul orei 17.00, a fost surprins de o ploaie rece."In lipsa unui echipament adecvat, problemele medicale existente si frigul si-au spus repede cuvantul. In jurul orei 19:00 au aparut primele semne de epuizare, iar odata cu lasarea serii, frigul s-a accentuat si in zona Chica Fantanele nu a mai putut sa mearga", a comunicat Serviciul Salvamont Neamt, transmite sursa citata."In starea in care a fost gasit si la cat de repede a cedat termic, nu ar fi supravietuit peste noapte. Murea pana dimineata. Speram sa fi inteles mai mult din aceasta experienta, atat el, cat mai ales cei din grupul care au hotarat sa-l abandoneze in noapte, fara lumina, apa, haine de protectie si fara suport psihic", spune seful Salvamont Neamt, Raul Papalicef.Pentru cei care doresc sa se aventureze pe munte, Raul Papalicef, seful Salvamont are cateva sfaturi: "Important este sa fie foarte bine echipati si contra sumei 15 lei, oricine poate sa-si cumpere o lanterna frontala cu care se poate descurca sa vada marcajele si dupa lasarea intunericului. Toti cei care se ratacesc noaptea pe munte au un punct comun, nu au lanterne normale, ci se bazeaza doar pe cea de la telefon cu care, in cel mai bun caz, poti sa-si vezi varful bocancilor. Foarte importanta este o buna hidratare, apa multa, dar si aportul de glucide din glucoza sau zahar. Un alt sfat pentru cei care doresc sa urce pe munte este sa plece cat mai dimineata posibil".