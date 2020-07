Un tanar angajat al unui fast-food din Costinesti a murit electrocutat la locul de munca

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, luni dimineata, politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca un tanar de 20 ani, angajat al unei societati comerciale, s-ar fi electrocutat la locul de munca, scrie news.ro "Un echipaj medical sosit la fata locului a procedat la resuscitarea persoanei in cauza, dar din pacate aceasta nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca din Constanta au demarat verificarile in cadrul unei anchete de specialitate", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Politistii continua cercetarile in acest caz pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa.Tanarul respectiv era din Barlad, judetul Vaslui si lucra ca vanzator la un fast-food din Costinesti.