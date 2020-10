Un tanar care s-a urcat baut la volan a fugit de Politie si a lovit doua masini, in Capitala

Potrivit sursei citate, sambata noaptea, in jurul orei 23,20 un echipaj de politie al Sectiei 11 a solicitat sprijin, in zona Vitan, avand in vedere ca soferul unui autoturism nu a oprit la semnalele regulamentare efectuate de politisti si a continuat deplasarea in viteza.Echipajele aflate in teren au pornit in urmarirea acestuia, conducatorul auto trecand, la mai multe semafoare, pe culoarea rosie. Autoturismul a fost urmarit, iar in zona Splaiului Unirii, soferul ar fi pierdut controlul volanului, a oprit si a fugit, fiind prins si imobilizat de catre politisti in curtea unei societati comerciale.Pe parcursul traseului, a acrosat doua autoturisme, fiind demarate verificari in vederea identificarii proprietarilor acestora.Barbatul de 22 de ani a fost condus la sediul subunitatii de politie pentru audieri.Cercetarile au fost preluate de Brigada Rutiera, iar in urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 0,98 alcool pur in aerul expirat, mai arata sursa citata.