Un tanar de 18 ani a cazut de pe un pod cu o masina furata. Acesta nu avea permis si consumase alcool

Potrivit IPJ Buzau, in timp ce conducea autoturismul pe DN10, pe directia Buzau catre Brasov, un tanar de 18 ani, din Berca, ar fi pierdut controlul asupra directiei, masina rasturnandu-se de pe un pod in afara partii carosabile. In urma impactului cu solul, masina a luat foc si a fost distrusa in totalitate.Pompierii din localitate Maruntisu au intervenit pentru stingerea acesteia, insa nu au mai putu salva nimic din autoturism.Tanarul de 18 ani, semiconstient, a fost ranit grav, preluat de o ambulanta si transportat la spital.Politistii sositi la fata locului au constatat ca barbatul aflat la volan nu avea permis de conducere si pe deasupra mai consumase si alcool , etilotestul indicand in cazul sau o alcoolemie de 0,30mg/l alcool pur in aerul expirat. De asemenea, masina fusese sustrasa din curtea unui localnic din Berca in cursul noptii.