Un tanar de 19 ani a disparut in mare, la Costinesti. Este cautat cu elicopterul SMURD

"Am fost solicitati sa intervenim pentru cautarea-salvarea unei persoane de 19 ani disparuta in mare in statiunea Costinesti. Fortele alocate de indata sunt: elicopterul SMURD care survoleaza zona, scafandrii din cadrul inspectoratului cu o ambarcatiune, de asemenea doua ambarcatiuni de la Garda de Coasta si ARSVOM si avem la fata locului si un echipa de prim-ajutor", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica.Este vorba despre un tanar de 19 ani din judetul Calarasi.De asemenea, cadrele medicale de la ISU Dobrogea au intervenit duminica, la un barbat scos din mare de catre salvamari, in municipiul Constanta, aflat in stop cardiorespirator. Echipajele medicale i-au facut manevrele de resuscitare pe plaja si au reusit sa-l scoata din stopul cardiorespirator. El a fost transportat la ambulanta , dar aici i s-a facut din nou rau. Echipajul medical i-a facut din nou manevre de resuscitare, mai bine de 50 minute, in ambulanta, dar din pacate barbatul nu a mai putut fi salvat, constatandu-se decesul.Victima avea 67 de ani si era din Constanta.