Un tanar de 20 de ani a fost condamnat la inchisoare pentru distrugerea unei picturi a lui Pablo Picasso de zeci de milioane de lire sterline

Shakeel Massey a recunoscut actul de vandalism comis asupra picturii "Bust de femeie" din 1944.Expertii in arta au declarat curtii de justitie ca repararea lucrarii va dura pana la 18 luni si va costa aproximativ 350.000 de lire sterline.Massey a fost condamnat marti la 18 luni de inchisoare.Pe 28 decembrie 2019, Massey a lovit panza cu un lacat de mai multe ori inainte de a o lua de pe perete si a o arunca pe jos.Judecatorul a spus ca actiunea lui Massey nu a fost decat o incercare de "a cauta notorietate si cinci minute de faima".In momentul arestarii, Massey a declarat politiei ca actiunea lui era "o reprezentatie".Potrivit Tate Modern, lucrarea o infatiseaza pe Dora Maar, iubita a lui Picasso, si a fost pictata la Paris in mai 1944, in ultimele luni de ocupatie nazista. Ea este detinuta de un colectionar privat si imprumutata Tate Modern din 2011.