Un TIR a luat foc intr-o curba periculoasa pe DN 72. Soferita: "S-a inrosit bordul si au pocnit flacarile"

In acel moment se afla intr-o curba periculoasa. Focul s-a extins repede si, dupa cateva clipe, toata masina ardea, potrivit Stirile Pro Tv Flacarile au izbucnit inainte de zorii zilei. La volanul TIR-ului se afla o femeie in varsta de 42 de ani, care incarcase mastodontul din Ploiesti cu bauturi racoritoare carbogazoase si se indrepta spre Pitesti."Probabil de la instalatia electrica, au pornit flacarile direct din spatele cabinei. Am ramas fara aer, fara frane, abia am reusit sa opresc. Inspectia tehnica am facut-o, nu este o luna de zile. S-a inrosit bordul si au pocnit flacarile", a declarat Maria Dragut, soferita TIR-ului.Soferita spune ca a folosit imediat toate extinctoarele din dotare, dar n-a avut sorti de izbanda in fata focului amenintator. Cabina mastodontului a fost inghitita de valvataie in cateva clipe, iar mare parte din marfa a fost facuta scrum."Incendiul se manifesta in totalitate la cabina TIR-ului si la aproximativ jumatate din remorca", a declarat Alin Petrache, seful Detasamentului de pompieri Moreni.Din fericire, femeia a reusit sa se salveze la timp din calea flacarilor si a coborat din cabina TIR-ului. Din pacate insa, flacarile s-au extins cu repeziciune si au cuprins in scurt timp intregul autovehicul.La fata locului au ajuns pompierii care au reusit sa lichideze incendiul. Acum acestia urmeaza sa stabileasca exact care a fost cauza care a dus la producerea valvatailor.