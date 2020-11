Un TIR incarcat cu porci vii s-a rasturnat intr-o localitate din Vrancea. Soferul a fost ranit

"Prin apel 112 a fost anuntat faptul ca un autotren s-a rasturnat pe DN23A, in localitatea Milcovul. Este vorba despre un TIR incarcat cu animale vii (porci). Din primele informatii, dintre cele 179 de animale care se aflau in camion, noua au murit in urma evenimentului, iar conducatorul auto a fost ranit usor", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea, Paula Enache.Animalele urmau sa ajunga la sediul unei firme de prelucrare a carnii din localitatea Odobesti, iar proprietarul animalelor va trimite un alt autovehicul pentru preluarea animalelor.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etiloscop, rezultatul fiind negativ.Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc accidentul.Citeste si: Tanar din judetul Vrancea, ranit de politisti cu armamentul din dotare dupa ce a devenit agresiv